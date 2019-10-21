2019-10-21T15:19:39+03:00
Общество

Сегодня спектакль-финалист окружного фестиваля «Театральное Приволжье» можно посмотреть у себя дома

Ребята представят спектакль по пьесе современного драматурга Людмилы Духаниной «Неужели меня нет?»
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Фото пресс-службы администрации губернатораФото пресс-службы администрации губернатора
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Продолжается окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье», во время которого можно увидеть спектакли-финалисты всех участников Приволжского федерального округа. Познакомиться с лучшими школьными и студенческими постановками можно каждый вечер в 17:00 в эфире телеканала «Ветта 24», а также на сайте театральноеприволжье.рф, в разделе «Финалисты». Победитель окружного фестиваля будет выявлен по результатам голосования, которое состоится в ноябре.

Сегодня, 21 октября, в эфире – детская театральная студия «Балаганчик» из Александровского района Пермского края. Ребята представят спектакль по пьесе современного драматурга Людмилы Духаниной «Неужели меня нет?».

Напомним, театральная студия была образована в сентябре 2007 года. Вот уже более 11 лет «Балаганчик» воспитывает на своих подмостках детей и подростков, прививая им любовь к театральному искусству, которое для многих из них становится профессией на всю жизнь. Участникам «Балаганчика» от 4 до 18 лет. Они покоряют сердца жюри и зрителей на многих театральных смотрах. За время своего существования театром было поставлено около двух десятков спектаклей, он неоднократно награждался дипломами и грамотами всероссийских и краевых фестивалей и конкурсов. Например, в мае спектакль коллектива был признан лучшим на Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звёзды столицы» в Москве. И это не удивительно! Именно в Яйве более полувека назад снимался культовый советский фильм «Девчата», и жители посёлка бережно и с удовольствием хранят актёрское наследие своей малой родины.

А сейчас «Балаганчик» стал финалистом масштабного окружного фестиваля «Театральное Приволжье», организованного по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и посвящённого Году театра в России.

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