Карты Альфа-Банка с программами лояльности признаны лучшими

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-21T12:44:08+03:00

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Альфа-Банк получил престижную награду Frank Banking Reward Award 2019 за лучшую линейку карт с reward-программами.

Frank RG представила результаты исследования «Банковские карты с reward-программами в России 2019» 18 октября. Компания изучила российские программы лояльности, по которым банки выплачивают держателям карт различные бонусы и вознаграждения. В исследовании участвовали 38 банков.

Рейтинг основывался на расчете выгоды для клиента - общей сумме вознаграждения (например, cashback или бонусов), полученного клиентом по карте с reward-программой за два года пользования картой (за вычетом расходов на обслуживание).

- В основе нашего подхода 0 прозрачные продукты, которые легко выбирать и удобно использовать каждый день. Мы очень рады, что наша линейка карт с reward-программами получила высокую оценку профессионального сообщества, - прокомментировал получение награды руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.