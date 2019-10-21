2019-10-21T10:24:33+03:00
Звезды

«Самое тяжелое - быстро переодеваться!». Пермская актриса Екатерина Шпица рассказала о трудностях профессии

После тяжелой съемочной недели актриса уехала отдыхать в Питер
Лилия Абибулаева
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Фото: Instagram Екатерины ШпицыФото: Instagram Екатерины Шпицы
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Екатерина Шпица - популярная актриса театра и кино. Девушка участвует в нескольких проектах и иногда делится рабочими моментами с подписчиками.

Примерить на себя совершенно разные образы, побывать не только в других странах, но и в прошлом и будущем…Профессия актера расширяет горизонты и дает массу возможностей, но не так все просто. В одном из последних постов Екатерина рассказала про трудности профессии. 13-ти часовой съемочный день, масса текста и необходимость быстро переодеваться.

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Пермская актриса Екатерина Шпица рассказала о трудностях профессии
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- Очень активная была неделя. Сегодня вот за 13-часовую смену сняли 14 сцен, почти 20 минут от хронометража серии. Для справки: это много! Норма - до 8 минут. Между сценами изо всех сил закусывала губу. Сегодня, скажу я вам, была актерская Спарта! А самое тяжелое в этом - нет, не текст запомнить, а переодеться 7 раз и «озвучиться», - написала актриса. - И этот день позади! Лежу в поезде, едем с сыном в Питер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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