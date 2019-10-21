В Прикамье полицейские спасли на пожаре семью с пятью детьми

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-21T10:15:40+03:00

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Сотрудники отдела полиции в Чердыни помогли выбраться из горящего дома мужчине и его пятерым детям. О возгорании сообщила хозяйка дома.

Поздним вечером от жительницы Чердыни поступил вызов. Женщина сообщила, что дом, в котором находятся ее муж и пятеро детей, объят огнем. На вызов среагировали сотрудники местного отдела полиции Кристина Володина и Сергей Чернецов.

Полицейские помогли хозяевам дома потушить пожар, а также задержали подозреваемого в поджоге. Оказалось, что пьяный мужчина подошел к ограде дома и поджег плед, который висел на заборе. Он него огонь перекинулся на перила крыльца и стал распространяться. Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали.

Хозяин дома и его пятеро детей были спасены. Хозяйка дома поблагодарила спасителей.

ИСТОЧНИК KP.RU