В Перми скончался солист пермского театра оперы и балета Владимир Елин

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-21T09:50:15+03:00

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Владимир Владимирович Елин скончался 20 октября на 88 году жизни. С 1958 по 2007 года Владимир Елин был ведущим солистом Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. В 1968 году он был признан заслуженным артистом РСФСР.

Руководство театра выражает соболезнования родным и близким артиста. Прощение с Владимиром Елиным состоится в среду, 23 октября.

Наиболее выдающимися сценическими образами артиста считаются Галицкий («Князь Игорь» А. П. Бородина), Гремин, Кочубей («Евгений Онегин», «Мазепа» П. И. Чайковского), Дон Базилио («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Иван Сусанин (опера М. И. Глинки), Мельник («Русалка» А. С. Даргомыжского), Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно), Неизвестный («Маскарад» Д. А. Толстого), Пимен («Борис Годунов» М. П. Мусоргского), Сенатор Смит («Праздник фонарей» А. Э. Спадавеккиа), Собакин («Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова), Уберто («Служанка-госпожа» Перголези), четыре басовых партии в опере «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха

ИСТОЧНИК KP.RU