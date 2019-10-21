Новый инвестиционный проект ЛУКОЙЛа в Пермском крае позволит создать 400 рабочих мест

СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-21T08:06:46+03:00

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18 октября на итоговом пленарном заседании Пермского инженерно-промышленного форума одним из вопросов дискуссии стала реализация инвестиционных проектов и промышленная кооперация.

По словам полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, на территории Пермского края сосредоточены крупнейшие предприятия страны: нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании, предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, оборонно-промышленного комплекса, крупнейший в стране производитель калийных удобрений. «Промышленные предприятия региона вносят существенный вклад в выполнение поставленной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задачи по увеличению объёма экспорта российской промышленной продукции. «Промышленные предприятия региона вносят существенный вклад в выполнение поставленной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задачи по увеличению объёма экспорта российской промышленной продукции. 16 производителей регионального значения защитили корпоративные программы повышения конкурентоспособности и теперь смогут воспользоваться новыми мерами государственной поддержки экспорта. Это существенный стимул, он позволит усилить промышленный потенциал региона и округа в целом», – подчеркнул в приветственном слове Игорь Комаров.

Как сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников, сейчас объём инвестпроектов, реализуемых в крае, составляет 670 млрд рублей. «Такой объём капитальных вложений открывает для нас большие технологические возможности. Предприятия, реализующие проекты, готовы использовать технологии и разработки Пермского края. Поэтому важно развивать промышленную кооперацию, – подчеркнул Максим Решетников. – Кроме того, мы получили возможность создания научно-образовательного центра, основная задача которого – сделать пермские науку и технологии конкурентоспособными на мировом уровне. Сейчас мы должны состыковать промышленность, IT-решения, образование и науку для реализации запланированных инвестпроектов. Это мы можем сделать в том числе на базе НОЦ».

В своём выступлении президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заявил, что корпорация готова к сотрудничеству с предприятиями Пермского края – у группы предприятий «ЛУКОЙЛ» есть положительный опыт взаимодействия с пермскими поставщиками. «Практически решен вопрос строительства комплекса каталитического крекинга на базе ПНОС. Ожидаемые инвестиции – более 100 млрд рублей. На следующей неделе состоится инвестиционный комитет, где, как ожидается, будет принят этот проект, и мы приступим к его реализации, – отметил Вагит Алекперов. – Мы стремимся к тому, чтобы максимальный объём оборудования для нового комплекса заказать у предприятий Пермского края. Мы готовы провести отдельную конференцию по этому вопросу, чтобы наши поставщики и подрядчики были готовы к тем конкурсным процедурам, которые мы будем проводить».

В планах компании до 2025 года построить комплекс каталитического крекинга в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В состав комплекса, помимо каталитического крекинга, войдёт несколько технологических объектов, таких как установка по производству водорода, гидроочистка дизельного топлива и бензина и др. Ввод данного комплекса значительно увеличит производство светлых нефтепродуктов, а кроме того, создаст порядка 400 дополнительных рабочих мест.

Также руководитель ПАО «ЛУКОЙЛ» анонсировал возможность реализации ещё одного крупного проекта корпорации в Пермском крае – с инвестициями более 200 млрд рублей.

Предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ», расположенные на территории Пермского края, производят около 20% продукции корпорации. По словам Вагита Алекперова, именно в Прикамье расположены наиболее технологичные компании корпорации.