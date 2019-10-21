Пермская «Звезда» на выезде обыграла «Носту»

СЕГОДНЯ 06:55 2019-10-21T06:55:24+03:00

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Пермские футболисты вырвали победу у новотроицкой «Носты». Футбольный клуб «Звезда» играл на выезде. В гостях пермяки на последних минутах матча пермяки забили гол в ворота хозяев. Матч состоялся на стадионе "Металлург"

Несмотря на несколько опасных моментов, до гола ни с той, ни с другой стороны дело так и не дошло, и первый тайм закончился счетом 0:0. Весь второй тайм вратари обеих команд спасали положение, но на последних секундах матча после подачи Евгения Тюкалова на дальнюю штангу Ринат Гусейнов скинул матч и Сергей Морозов забил мяч в ворота.

Счет стал 0:1 в пользу пермяков. Следующий матч пермские футболисты сыграют также на выезде. В субботу, 26 октября, подопечные Константина Парамонова будут гостить в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU