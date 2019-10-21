На трассе в Прикамье грузовик въехал в автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 06:32 2019-10-21T06:32:58+03:00

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Авария произошла на трассе Кунгур-Соликамск около 23:00 20 октября. Водитель грузовика врезался в стоящий на проезжей части пассажирский автобус.

По предварительной информации от ГУ МВД по Пермскому краю, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в стоящий на проезжей части микроавтобус. За рулем автобуса был 38-летний мужчина, который перевозил в порядке частного извоза 10 человек по маршруту «Березники-Екатеринбруг».

В результате ДТП несколько пассажиров автобуса получили травмы. Всем пострадавшим медики оказали помощь на месте ЧП. Они получили ушибы и царапины. Одного пострадавшего с более серьезной травмой отправили в больницу.

Водители обоих транспортных средств не пострадали. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии. В том числе, причину, по которой автобус стоял на проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU