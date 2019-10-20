2019-10-20T12:53:25+03:00
Происшествия

В Прикамье в садике произошел пожар

Сейчас устанавливается причина произошедшего
Екатерина ГАСПЕР
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К счастью, пострадавших не было - садик не работал.К счастью, пострадавших не было - садик не работал.Фото: Василий Вахрин
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В субботу, 19 октября, днем в детском саду Краснокамска на улице Калинина произошел пожар. Как сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС России по Пермскому краю, вызов поступил в 14:22. На место выехали 24 человека личного состава и 8 единиц техники.

- Поскольку это социальный объект, то подразделения автоматически отправляются по повышенному номеру сложности, - пояснили в ведомстве.

В садике сгорел козырек в подвал, площадь пожара оказалась незначительной - 0,5 квадратных метров. К счастью, это был выходной день, и садик не работал. Никто не пострадал.

Сейчас устанавливаются причины пожара, проводится проверка. Как выяснилось, доступ в здание был свободный.

Кроме того, вчера пожар произошел в здании бывшего детского сада на улице Советская в Чермозе. Сообщение поступило в 20:05. Горела бесхозная деревянная постройка. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, огнем были частично разрушены деревянные конструкции крыши, а также лестница на чердак. Пострадавших нет, причины сейчас также выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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