«Она может лишиться лапы». Волонтеры просят помочь собаке, которая вышла из леса к людям за помощью

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-20T12:29:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры из Березников рассказали о собаке, которая в сентябре вышла из леса к людям за помощью. На тот момент ей было около года.

- Никому не мешала и никого не кусала, ни на кого не лаяла, в город не выходила, ела, что дадут, - сообщали тогда волонтеры. – Но пришла беда, и она вышла к людям. Худая, больная, с раной на бедре и болтающейся лапкой. Что с ней произошло – не известно.

Собаку назвали Марго. Сейчас она находится в Перми на лечении. Со слов ветеринара, животное проходит предоперационную подготовку к сборке сложного застарелого перелома бедренной кости. На сегодня конечность укоротилась на 10 сантиметров, но при этом она живая, собака двигает этой лапой.

- Если не сделать операцию, то Марго может лишиться конечности, - говорят волонтеры. – Операция будет проходить на следующей неделе. Приблизительная ее стоимость – 30 тысяч рублей. Мы очень переживаем за Маргошу. Здоровые собаки никому не нужны, а калеки – тем более.

О том, как помочь Марго, можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU