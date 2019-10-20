В центре Перми под колеса машины попала женщина
Как стало известно от источника, близкого к ситуации, в Свердловском районе Перми, в самом центре города, в субботу, 19 октября, около 10 часов утра пешеход попал под колеса легкового автомобиля.
Подробности произошедшего корреспонденту «Комсомолки» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Как оказалось, за рулем легкового автомобиля Mitsubishi Outlander был 67-летний водитель. Он поворачивал направо на нерегулируемом пешеходном переходе и в результате допустил наезд на пешехода.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома № 14 по улице Краснова - на пересечении с улицей Сибирской, прямо у Центрального парка развлечений имени М. Горького.
Пострадавшей оказалась 34-летняя женщина. Она получила травмы колена. Пермячке оказали необходимую медицинскую помощь и в дальнейшем назначили пройти амбулаторное лечение по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU