2019-10-20T11:32:17+03:00
Происшествия

«Мы его очень ждем». В Прикамье ищут молодого человека из многодетной семьи

Он перестал общаться со своими братьями и сестрой
Екатерина ГАСПЕР
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Фото: "ЧП ДТП Пермь"Фото: "ЧП ДТП Пермь"
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В Прикамье разыскивают 20-летнего Никиту Шлякова. Он пропал в Соликамске в феврале 2018 года и до сих пор не выходит на связь.

Никита - из многодетной семьи. Его старший брат Вадим рассказывает, что в последний раз видел его, когда он приходил к нему в гости. Никита перестал общаться со своей семьей, даже со старшей сестрой.

- Но мы не теряем надежды найти брата, - говорит Вадим. – Говорят, что его видели в разных частях Соликамска – в автобусе, на улице. Но он с нами не общается, и поэтому мы точно не знаем, он ли это.

Никиту ждут его отец, два брата и сестра. Родные обращались в полицию, но пока не нашли его.

Рост юноши – примерно 170 сантиметров, волосы светлые, глаза карие.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Никиты Шлякова, просят сообщить в полицию по телефону 02 (с сотового 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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