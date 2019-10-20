Пермяк спрятал наркотики в карманном фонарике, но попался полицейским
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, в субботу вечером, 19 октября, во дворе жилого дома на улице Мира сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину с явными признаками наркотического опьянения. Он опасливо оглядывался по сторонам и невнятно отвечал на вопросы.
Мужчину отвезли в дежурную часть и пригласили понятых. На досмотре у него нашли карманный фонарик, в котором обнаружили свертки с порошком. После проведенной экспертизы стало понятно, что это был синтетический наркотик массой около одного грамма.
Сейчас полицейские расследуют, где задержанный мужчина купил запрещенное вещество. Его привлекли к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии наркотического опьянения и отправили в специальный приемник для административно арестованных. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU