Пермяк Ив Набиев покорил жюри шоу «Голос»

Российский певец и актер, победитель шоу «Успех» на телеканале СТС Ив Набиев (творческий псевдоним Ивана Агафонова) родился в Краснокамском районе Пермского края. После школы он поступил в Казанское театральное училище, а затем – на вокальный факультет Российской академии музыки имени Гнесиных. Участвовал в проектах «Народный артист» и «Артист», но успеха там не добился.

На шоу «Голос» Первого канала Ив пришел в 8 сезоне. Он исполнил песню California Dreamin’ группы The Mamas and the Papas. Судьи были сразу поражены его способностями, почти одновременно к нему повернулись Сергей Шнуров, Константин Меладзе и Полина Гагарина. Вскоре красную кнопку выбора нажал и Валерий Сюткин. Зал единодушно скандировал «Браво».

Полина Гагарина предложила артисту найти песню-хит и сделать дуэт. Константин Меладзе сказал, что может выступить в роли продюсера и вывести в «звезды». Валерий Сюткин пообещал рассказать секреты шоу-бизнеса, которые сделают карьеру долгой. А Сергей Шнуров просто назвал себя лучшим среди всех членов жюри.

В результате Ив Набиев выбрал команду Сергея Шнурова, к которому, как сам рассказал, и пришел на шоу.

Поздравляя группу поддержки артиста, ведущий шоу «Голос» Дмитриев Нагиев назвал исполнение Ива выступлением высокого мирового уровня.

- Мои дорогие, мне так тепло от ваших слов поддержки, от ваших эмоций, - обратился артист к своим поклонникам в соцсетях. - Спасибо каждому вашему отзыву, они, как колокольчики счастья, откликаются в моей душе. Значит, живу не зря, значит, я на верном пути.

