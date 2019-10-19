2019-10-19T19:43:06+03:00
Общество

«Должником мог стать каждый». В Перми микрофинансовая организация выдавала деньги мошенникам по чужим паспортным данным

А потом выбивала долги у изумленных пермяков
Андрей МАТЛИН
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Легкие деньги.Легкие деньги.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С жителя Перми некая микрофинансовая организация стала «трясти» долг в 65 тысяч рублей. Он не поддался на давление, не отдал деньги, которых не видел. А пошел в полицию.

Полицейским девушка-микрофинансистка преспокойно объяснила по телефону, что любой желающий может в режиме он-лайн оформить у них на сайте займ, введя чьи-нибудь паспортные данные, и получит деньги. Она была искренне уверена, что потерпевший сам виноват, раз кто-то узнал сведения о его паспорте. То есть должником мог стать кто угодно.

Гражданин решил – пусть суд их рассудит.

- Он никогда в жизни не брал ни одного кредита, - объяснили в Мотовилихинском суде. - В ходе судебного разбирательства выяснилось, что микрофинансовые кредиторы переведи деньги на какую-то карточку, владельцем которой он не являлся, и СМС-переписку вели совсем не с ним. Поэтому суд присудил вернуть ему 65 тысяч рублей и компенсировать моральный вред, который он оценил в 20 тысяч.

Этим наказание для микрофинансовой организации пока и ограничится. Если той, конечно, не удастся оспорить это судебное решение в краевой инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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