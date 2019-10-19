Вышла в свет новая книга пермского писателя Павла Селукова
Вторая за год книга 33-летнего пермского писателя Павла Селукова скоро появится на книжных прилавках.
- С понедельника ищите в магазинах, - написал автор на своей странице в Instagram.
Недавно вышла первая книга его рассказов «Халулаец». До этого он публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Вещь», «Алтай».
Новый сборник Селукова «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» выпустило издательство «Редакция Елены Шубиной».
Произведения, вошедшие в сборник, описывают пермские реалии девяностых и ранних двухтысячных.
Писательница Евгения Некрасова так охарактеризовала новую книгу: «Чтобы заглушить хруст костей то ли героев, то ли вечно повторяющейся русской матрицы, автор обильно использует иронию и самоиронию, что, к счастью, почти не отвлекает от мастерски и головокружительно построенных сюжетов».
ИСТОЧНИК KP.RU