2019-10-19T17:18:41+03:00
Общество

Вышла в свет новая книга пермского писателя Павла Селукова

Сборник его произведений опубликовало издательство «Редакция Елены Шубиной»
Андрей МАТЛИН
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Так выглядит обложка новой книги. Фото: страница писателя в Instagram.Так выглядит обложка новой книги. Фото: страница писателя в Instagram.
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Вторая за год книга 33-летнего пермского писателя Павла Селукова скоро появится на книжных прилавках.

- С понедельника ищите в магазинах, - написал автор на своей странице в Instagram.

Недавно вышла первая книга его рассказов «Халулаец». До этого он публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Вещь», «Алтай».

Новый сборник Селукова «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» выпустило издательство «Редакция Елены Шубиной».

Произведения, вошедшие в сборник, описывают пермские реалии девяностых и ранних двухтысячных.

Писательница Евгения Некрасова так охарактеризовала новую книгу: «Чтобы заглушить хруст костей то ли героев, то ли вечно повторяющейся русской матрицы, автор обильно использует иронию и самоиронию, что, к счастью, почти не отвлекает от мастерски и головокружительно построенных сюжетов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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