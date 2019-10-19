2019-10-19T13:58:44+03:00
Происшествия

В Прикамье пожар в частном доме унес жизнь ребенка и взрослого

Трагедия случилась в Октябрьском районе
Андрей МАТЛИН
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Спасти тех, кто жил в доме, не удалось. Фото: МЧС РоссииСпасти тех, кто жил в доме, не удалось. Фото: МЧС России
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Сегодня утром огонь уничтожил частный дом в деревне Нижний Тесяк в Октябрьском районе. В нем сгорели два человека - ребенок и взрослый.

После того, как в 10.07 сообщение о возгорании поступило на тревожный телефон, на место выехали пожарные и спасатели. Но спасать, по сути дела, уже было не кого. На месте дома полыхало пламя да дымились головешки.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Площадь пожара составила 66 квадратных метров. На месте работали 21 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС 8 человек личного состава, 2 единицы техники.

К часу дня с огнем удалось справиться и спасатели начали разбирать завалы.

- К сожалению, были обнаружены без признаков жизни обнаружены два человека, среди них несовершеннолетний ребёнок, - сообщили в краевом ведомстве по чрезвычайным ситуациям. - В настоящее время по факту пожара проводится проверка: на месте работают дознаватели управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, специалисты следственного управления следственного комитета по Пермскому краю. Причина и обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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