В Перми на Комсомольском проспекте взорвали кроссовер

СЕГОДНЯ 11:38 2019-10-19T11:43:45+03:00

Перед этим водитель успела покинуть его

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Вчера, 18 октября, в половине девятого вечера в самом центре Перми прогремел взрыв.

Хлопок раздался во дворе дома на Комсомольском проспекте, 3. Перепуганные жильцы позвонили по тревожному телефону, и на место происшествия выехала следственная группа и сотрудники МЧС. Они увидели поврежденный внедорожник Nissan Qashqai - именно под ним раздался хлопок. Взрывная волна повредила у него поддон и бампер. В стоящем с ним по соседству автомобиле Kia Ceed были выбиты стекла.

- Пострадавших нет - в автомобилях на момент взрыва, к счастью, никого не было, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Девушка-водитель перед тем, как под ее машиной что-то взорвалось, уже вышла из нее.

Прилегающую территорию проверили кинологи с собаками и пришли к выводу, что угрозы для населения нет. Кроссовер Nissan Qashqai эвакуировали на специализированную стоянку МВД для проведения следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU