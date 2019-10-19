2019-10-19T09:02:56+03:00
Общество

В выходные в Прикамье придет похолодание, на дорогах образуется гололед

В МЧС призывают быть осторожными водителей и пешеходов
Андрей МАТЛИН
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Осторожно, гололед! Фото: архив "КП".Осторожно, гололед! Фото: архив "КП".
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В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили о похолодании и возникновении гололеда на дорогах.

Об этом же говорят и синоптики. По данным Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные нас ожидает понижение дневной температуры воздуха до нулевых и отрицательных значений. В начале следующей недели немного потеплеет.

Сегодня днем, 19 августа, как отмечают метеорологи центра, столбик термометра будет колебаться возле нулевой отметки. Но в низинах температура воздуха может опуститься до -4 градусов. Осадков не ожидается, но на дорогах возможна гололедица.

В воскресенье, 20 октября, ночь ожидается ясной и холодной: будет от -5 до -9 градусов. Днем немного потеплеет – от 0 до +5 градусов.

В понедельник, 21 октября, холода немного отступят: ночью ожидается от -2 до +3 градусов, днем – от +4 до +9 градусов тепла. Время от времени будет идти небольшой дождь.

Работники дорожных служб напоминают водителям о том, что пришло время менять шины на зимние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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