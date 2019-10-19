2019-10-19T06:52:57+03:00
Общество

Жительница Прикамья отсудила у косметологов почти полмиллиона рублей

Она передумала наводить красоту за 250 тысяч, но деньги ей возвращать отказались
Андрей МАТЛИН
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Красота требует жертв. Но не любых.Красота требует жертв. Но не любых.
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Жительница Кунгура решила навести красоту и обратилась в косметологическую клинику «КОМРАД».

Там сказали, что могут ей помочь. Порекомендовали привести в порядок лицо, волосы и все тело. Посчитали и сообщили, что все это могут сделать всего за 243 тысячи рублей. Обрадованная женщина подписала договор на получение кредита и оплатила предстоящие косметологические действия.

Однако, придя домой, хорошенько подумала и решила, что вполне может обойтись и без столь дорогостоящих процедур. И попросила вернуть ей деньги.

Но не тут-то было.

- Фирма получила от нее заявление о расторжении договора оказания косметологических и медицинских услуг и требование о возврате денежных средств в размере 243 тысяч рублей, но в расторжении договора ей отказали, - сообщили в краевом суде.

И это было ошибкой косметологов. Потому что женщина отсудила у них почти вдвое большую сумму. Поскольку она косметологическими услугами не воспользовалась, Кунгурский суд обязал ООО «КОМРАД» возвратить ей 243 тысячи рублей, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей и штраф на сумму 136 тысяч рублей.

Расстаться с 400 тысячами рублей косметологам не хотелось, и они попытались обжаловать приговор в краевом суде. Но это им не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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