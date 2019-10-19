2019-10-19T06:32:41+03:00
Общество

В Перми временно «погаснут» светофоры в двух районах

Их отключат на профилактику
Андрей МАТЛИН
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"Зебры" станут нерегулируемыми."Зебры" станут нерегулируемыми.
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В Пермской дирекции дорожного движения попросили пермских водителей и пешеходов быть внимательными: в понедельник временно перестанут работать светофоры в двух районах Перми.

- Оба светофорных объекта не будут действовать 21 декабря с 09.00 до 18.00, - сообщили в этом дорожном ведомстве. – В частности, планируется отключение светофоров на перекрестке улиц Спешилова и Борцов Революции в Дзержинском районе, а также на улице Подлесная вблизи остановки «Госпиталь ветеранов ВОВ» в Индустриальном районе города. Работники Камских и Южных электрических сетей будут проводить на них необходимые профилактические работы.

Автодорожники напомнили, что водители должны пропускать пешеходов на «зебре» с неработающим светофором и соблюдать правила проезда нерегулируемого перекрестка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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