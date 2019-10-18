2019-10-18T21:10:37+03:00
Общество

В Перми с 19 октября перенесут остановку ЦУМ

Для автобусных маршрутов №2, 10, 14, 33, 41, 50, 60 и 68 по направлению к Комсомольской площади
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Капитальный ремонт Комсомольского проспекта в Перми проводится к празднованию 300-летнего юбилея города.Капитальный ремонт Комсомольского проспекта в Перми проводится к празднованию 300-летнего юбилея города.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Внимание пассажиров пермских автобусов: с 19 октября автобусная остановка ЦУМ будет перенесена.

- Это произошло в связи с капитальным ремонтом Комсомольского проспекта, - пояснили в пермском департаменте дорог и транспорта. - Остановка общественного транспорта «ЦУМ» по направлению к Комсомольской площади будет временно размещаться между улицами Пермская и Екатерининская.

Изменения начнут действовать с 19 октября для автобусных маршрутов №2, 10, 14, 33, 41, 50, 60 и 68. В обратном направлении остановка «ЦУМ» остается прежней.

Капитальный ремонт Комсомольского проспекта в Перми проходит, напомним, к празднованию 300-летнего юбилея города. За оставшееся время планируется украсить Компрос новыми липами, сделать новую пешеходную аллею, заменить чугунную решетку, установить скамейки, урны и торшерные опоры освещения.

Кстати, зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится и на Комсомольской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сяду в тюрьму, но платить не буду». Пермяк за 10 лет задолжал сыновьям алиментов на миллион рублей
В Перми состоялась презентация книги, посвященной 60-летнему юбилею Группы предприятий «ПЦБК»
Пермяки опубликовали фото змеи, ползавшей по дому в микрорайоне Садовый
В Пермском крае в ДТП с УАЗом и с экскаватором пострадал мужчина
Запуск новой инвестиционной системы
Из Перми в Китай открыли второй прямой рейс
Глава Перми Дмитрий Самойлов направил в гордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года
В Перми осудили мужчин, которые хотели ограбить банкомат
Близкие пропавшей пермячки: "Возможно, ее не собаки съели, а бомжи"
В Прикамье 15-летняя девочка упала с высоты, делая селфи
«Испуганно бегает по территории базы». В Перми обнаружили необычного зверька
В Перми открылись новые пункты сбора использованных батареек
Деньги за отопление пермякам будут возвращены автоматически
Для прометания тротуаров и дорог от мокрого снега в Перми была выведена специализированная техника
Пермяк предстанет перед судом за кражу оборудования железнодорожных вагонов
Родственница пропавшей пермячки: "По камерам видно, как она упала прямо у стаи собак"
Прикамье женщина из ревности ударила сожителя ножом
Пермяки заплатили более 4 миллиардов долгов ради отдыха за границей
В Пермском крае внучка обокрала собственную бабушку
В Перми пройдет зрелищный конкурс «Пермь рулит!»
Стали известны подробности ЧП в Пермской школе, где распылили газовый баллончик
Пермские общественники проверили ГКБ № 6
В Прикамье при столкновении легковушек пострадали два ребенка
«Догнала машину – погибли два человека». В Березниках 60-летнюю виновницу смертельной аварии лишили свободы на два года.