В Перми с 19 октября перенесут остановку ЦУМ

СЕГОДНЯ 21:10 2019-10-18T21:10:37+03:00

Капитальный ремонт Комсомольского проспекта в Перми проводится к празднованию 300-летнего юбилея города. Фото: Василий Вахрин

Для автобусных маршрутов №2, 10, 14, 33, 41, 50, 60 и 68 по направлению к Комсомольской площади

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Внимание пассажиров пермских автобусов: с 19 октября автобусная остановка ЦУМ будет перенесена.

- Это произошло в связи с капитальным ремонтом Комсомольского проспекта, - пояснили в пермском департаменте дорог и транспорта. - Остановка общественного транспорта «ЦУМ» по направлению к Комсомольской площади будет временно размещаться между улицами Пермская и Екатерининская.

Изменения начнут действовать с 19 октября для автобусных маршрутов №2, 10, 14, 33, 41, 50, 60 и 68. В обратном направлении остановка «ЦУМ» остается прежней.

Капитальный ремонт Комсомольского проспекта в Перми проходит, напомним, к празднованию 300-летнего юбилея города. За оставшееся время планируется украсить Компрос новыми липами, сделать новую пешеходную аллею, заменить чугунную решетку, установить скамейки, урны и торшерные опоры освещения.

Кстати, зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится и на Комсомольской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU