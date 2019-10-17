В Перми откроется первый в России отель Radisson

СЕГОДНЯ 18:08 2019-10-17T18:08:47+03:00

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Компания Radisson Hotel Group сообщила о том, что в Перми будет открыт первый в России отель под брендом Radisson. Отель Radisson Perm будет рассчитан на 150 номеров и должен открыться в конце 2021 года.

Пятизвездочный отель появится в самом центре Перми, в квартале над эспланадой. Он станет частью многофункционального комплекса, в котором планируется разместить магазины, кинотеатры и рестораны.

- В отеле будут тренажерный зал, бассейн на верхнем этаже и ресторан на 21 этаже, с которого будет потрясающий вид с одной из самых высоких точек в городе. Для тех, кто ищет истинно русский опыт, один из лучших балетов в стране, Пермский театр оперы и балета, расположен всего в 900 метрах от отеля, - рекламирует новый отель пресс-служба компании.

ИСТОЧНИК KP.RU