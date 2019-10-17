В Перми из-за снегопада парализовало движение

СЕГОДНЯ 17:05 2019-10-17T17:05:35+03:00

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Как всегда первый снегопад оказался неожиданным для всех водителей. Вечером в четверг в Перми образовались 10-балльные пробки. Несколько ДТП на главных магистралях парализовали движение. Аварии произошли на трассе Стахановская-Чкалова, перекрестке улиц Екатерининская и Островского и на улице Куйбышева.

«Пешком быстрее», - так оценил ситуацию портал «Яндекс-пробки».

В ближайшие дни погода станет еще хуже.

- На выходные синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до –5 градусов, вероятен мокрый снег, - сообщает пресс-служба администрации Перми. - Автомобилистам следует заменить летнюю резину на зимнюю – это обеспечит лучшее сцепление с дорогой и более эффективное торможение.

Кстати, в этом году Перми для борьбы с гололедом закупят 21,5 тысячи тонн противогололедных материалов, которые имеет рабочую температуру до -30°C.

ИСТОЧНИК KP.RU