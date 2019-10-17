В Перми из-за снегопада парализовало движение
Как всегда первый снегопад оказался неожиданным для всех водителей. Вечером в четверг в Перми образовались 10-балльные пробки. Несколько ДТП на главных магистралях парализовали движение. Аварии произошли на трассе Стахановская-Чкалова, перекрестке улиц Екатерининская и Островского и на улице Куйбышева.
«Пешком быстрее», - так оценил ситуацию портал «Яндекс-пробки».
В ближайшие дни погода станет еще хуже.
- На выходные синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до –5 градусов, вероятен мокрый снег, - сообщает пресс-служба администрации Перми. - Автомобилистам следует заменить летнюю резину на зимнюю – это обеспечит лучшее сцепление с дорогой и более эффективное торможение.
Кстати, в этом году Перми для борьбы с гололедом закупят 21,5 тысячи тонн противогололедных материалов, которые имеет рабочую температуру до -30°C.
ИСТОЧНИК KP.RU