2019-10-17T17:05:35+03:00
Общество

В Перми из-за снегопада парализовало движение

В городе 10-балльные пробки
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Вероника РАНГУЛОВА
Изменить размер текста:

Как всегда первый снегопад оказался неожиданным для всех водителей. Вечером в четверг в Перми образовались 10-балльные пробки. Несколько ДТП на главных магистралях парализовали движение. Аварии произошли на трассе Стахановская-Чкалова, перекрестке улиц Екатерининская и Островского и на улице Куйбышева.

«Пешком быстрее», - так оценил ситуацию портал «Яндекс-пробки».

В ближайшие дни погода станет еще хуже.

- На выходные синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до –5 градусов, вероятен мокрый снег, - сообщает пресс-служба администрации Перми. - Автомобилистам следует заменить летнюю резину на зимнюю – это обеспечит лучшее сцепление с дорогой и более эффективное торможение.

Кстати, в этом году Перми для борьбы с гололедом закупят 21,5 тысячи тонн противогололедных материалов, которые имеет рабочую температуру до -30°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"И тут я как заорала". Пермячка рассказывает, как ее чуть не загрызли бродячие псы
За пермячку, растерзанную стаей собак, ответят руководители службы отлова бродячих животных
В Перми откроется первый в России отель Radisson
Следователи о деле с растерзанной собаками пермячкой: "Это действительно странная ситуация"
"Могла стать жертвой собак". В Перми следователи возбудили уголовное дело после пропажи 80-летней пермячки
«Часто гуляла со своим пекинесом». Знакомая пермячки, которую могли загрызть собаки, рассказала подробности
Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?
С 2020 года в Перми вырастет минимальный взнос за капремонт
Следователи проведут проверку после смерти заключенного в пермской ИК-9
Житель Прикамья предстанет перед судом за кражу банковской карты
Волонтеры собирают людей на поиски 80-летней пермячки
В Прикамье 9 муниципалитетов получат 20 миллионов на развитие туризма
В Перми при столкновении двух легковушек пострадало пятеро детей