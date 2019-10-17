2019-10-17T14:05:47+03:00
Происшествия

Житель Прикамья предстанет перед судом за кражу банковской карты

Мужчина украл 30 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Губахе осудили 34-летнего жителя Бардымского района за кражу денег с банковской карты. 30 тысяч он потратил на личные нужды.

68-летний пациент одной из больниц Губахи сообщил, что у него похитили банковскую карту. Сотрудники полиции выяснили, что пенсионер передал карту и сообщил пин-код соседу по палате, чтобы тот купил продукты.

Мужчина вернулся и отдал карту, а через несколько дней потерпевший обнаружил пропажу кредитки. Соседа по палате тоже не было.

Оказалось, что злоумышленник сперва снял с карты 5 тысяч рублей, через несколько дней решил снять еще, а после скрылся в другом городе. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Мужчину осудили на 2 года и 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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