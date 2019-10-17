За десять дней на конкурс «Лидеры России – 2020» поступило почти 1,5 тысячи заявок от жителей Прикамья

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-17T11:41:48+03:00

Изменить размер текста: A A

1446 заявок от жителей Пермского края поступило на участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. Напомним, запуск третьего сезона конкурса управленцев 4 октября поддержал Президент России Владимир Путин.

«За десять дней с момента старта третьего сезона конкурса “Лидеры России” мы получили более 100 тыс. заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран. Заявки на конкурс будут приниматься до 23:59 27 октября 2019 года. До окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью. Просим конкурсантов не откладывать выполнение этого задания на последний момент, – отметил Алексей Комиссаров. – В этом году мы ввели три специализированных направления в дополнение к основному конкурсу: “Здравоохранение”, “Наука”, “Финансы и технологии”. Участники могут подать заявку как в основной конкурс, так и в любую из представленных специализаций».

Победители конкурса получат образовательный грант в размере 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

Ранее на встрече с победителем и участниками Всероссийского конкурса «Лидеры России» губернатор Прикамья Максим Решетников отметил: «Приятно, что в крае есть люди, готовые что-то менять. Задача власти – создавать инфраструктуру, некую оболочку, а будет заполнена она или нет, зависит от самих людей. Мы все в одной лодке. В этом смысле я вижу в вас союзников».

Одно из нововведений третьего сезона конкурса «Лидеры России» – в дополнение к основному конкурсу управленцев общего профиля запущены отдельные специализации: «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии». Победителями конкурса в каждой из этих специализаций станут от 10 до 30 участников.

Конкурс состоит из нескольких этапов:

этап 1-й – онлайн-регистрация участников (4–27 октября), запись видеоинтервью (до 27 октября 2019 г.);

этап 2-й – дистанционный (октябрь – декабрь 2019 г.);

этап 3-й – очные полуфиналы в восьми федеральных округах (январь – март 2020 г.);

этап 4-й – суперфинал (март – апрель 2020 г.).

Дополнительная информация – на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.

Напомним, в 2019 году финал конкурса «Лидеры России» состоялся в марте. В нём приняли участие 227 тыс. человек из 21 региона России. 104 участника стали победителями. Из Пермского края в финал конкурса вышли трое, в том числе ставший победителем Павел Шевченко.

Справка:

Конкурс «Лидеры России» реализуется АНО «Россия – страна возможностей» по поручению президента Владимира Путина и является флагманским проектом одноимённой платформы. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тыс. (в 2017/18 году было подано 199 тыс. заявок, в 2018/19 году – 227 тыс.). Назначение на высокие позиции получили более 150 лидеров России. Двое из них стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации – формирование условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноимённую платформу, которая объединяет 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я – профессионал», Международный конкурс «Мой первый бизнес», конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», Грантовый конкурс молодёжных инициатив, конкурс «Цифровой прорыв», портал бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», Всероссийский проект «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Всероссийский молодёжный кубок по менеджменту «Управляй!», Российскую национальную премию «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурсы «Лига вожатых» и «Моя страна – моя Россия», Международный инженерный чемпионат CASE-IN и Олимпиаду Кружкового движения НТИ. Junior.