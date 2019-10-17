2019-10-17T10:51:54+03:00
Общество

В Перми с 19 октября изменится движение общественного транспорта по Героев Хасана

Улицу перекроют из-за ремонтных работ
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В связи со строительством канализации и водопровода, которые пересекают улицу, улицу Героев Хасана перекроют. Улицу будут перерывать на выходные. 00:00 19 октября до 05:00 21 октября, а также в последующие выходные – 19-20, 26-27 октября, 2-3 ноября

В связи с этим, изменится движение общественного транспорта.

Движение автобусных маршрутов №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и №75 «микрорайон Соболи – микрорайон Костарево» будут ходить: из центра города до остановочного пункта «улица Нейвинская» и со стороны микрорайона Липовая гора до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» в районе дома №64 по улице Героев Хасана.

Маршрут 4т будет следовать сообщением «улица Нейвинская – микрорайон Крохалева» от остановочного пункта «улица Нейвинская» по улицам Героев Хасана, Хлебозаводской, далее по маршруту следования. От микрорайона Крохалева будет следовать по улицам Хлебозаводской и Героев Хасана, с осуществлением остановки на конечном пункте «улица Нейвинская» для высадки пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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