2019-10-17T10:35:43+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина получил ожоги при возгорании машины

Она попытался слить бензин из бензобака
Лилия Абибулаева
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Фото: Пожарно-спасательная часть №117Фото: Пожарно-спасательная часть №117
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В Добрянском районе пожарные приехали на вызов в гаражных бокс. Там горел автомобиль, водитель получил ожоги.

Как сообщают в пожарно-спасательной части №117, водитель автомобиля УАЗ заправил бензин на автозаправке, приехал в гараж, чтобы оставить машину. Но заметил, что из бензобака капает топливо. Мужчина решил слить излишки. Для этого он взял пластиковую канистру, которая загорелась через некоторое время. От канистры загорелся бензобак, а за ним и весь автомобиль.

Мужчина попытался спасти вторую машину, но автомобиль уперся и не ехал. Тогда водитель попытался выбраться из гаража. Выход был заблокирован, и мужчина стал выбираться ползком под машинами.

Когда пострадавший выбрался, на нем горела одежда. Знакомый отвез мужчину в больницу, где ему оказали помощь. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем пострадавшего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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