В Прикамье осудили мужчину за избиение сожительницы
Лысьвенский городской суд признал местного жителя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Мужчина избил подругу.
Сотрудники полиции выяснили, что пара находилась в квартире друзей, где они все вместе выпивали. Напившись, мужчина начал припоминать подруге старые обиды. Разозлившись, он ударил любимую по лицу, а после напрыгнул на нее и стал давить коленом на живот. Знакомая потерпевшей вступилась за девушку и помогла ей покинуть квартиру. Девушка спряталась у соседки.
Пострадавшая обратилась в больницу, где выяснилось, что сильно повреждены внутренние органы.
Мужчину задержали. Суд приговорил его лишению свободы в колонии общего режима на срок 2 года и 4 месяца. Также мужчина должен заплатить девушке компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU