В Прикамье осудили мужчину за избиение сожительницы

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-17T09:51:13+03:00

Злоумышленник отправится за решетку на 2 года

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Лысьвенский городской суд признал местного жителя виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Мужчина избил подругу.

Сотрудники полиции выяснили, что пара находилась в квартире друзей, где они все вместе выпивали. Напившись, мужчина начал припоминать подруге старые обиды. Разозлившись, он ударил любимую по лицу, а после напрыгнул на нее и стал давить коленом на живот. Знакомая потерпевшей вступилась за девушку и помогла ей покинуть квартиру. Девушка спряталась у соседки.

Пострадавшая обратилась в больницу, где выяснилось, что сильно повреждены внутренние органы.

Мужчину задержали. Суд приговорил его лишению свободы в колонии общего режима на срок 2 года и 4 месяца. Также мужчина должен заплатить девушке компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU