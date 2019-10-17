В РЖД рассказали, как будет выглядеть вокзал Пермь-2

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-17T09:37:13+03:00

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Во вторник, 15 октября, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, губернатор края Максим Решетников и начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Иван Колесников обсудили вопросы развития транспортно-пересадочных узлов Пермского края и перспективы реконструкции вокзала.

Дмитри Пегов отметил, что ремонт транспортного депо позволит усовершенствовать технологию обслуживания «Ласточек». Эти поезда являются сейчас одним из приоритетных направлений.

- – В связи растущим объемом работы в пригородном сообщении и планами по увеличению подвижного состава "Ласточек" в Прикамье необходимо совершенствовать и технологию обслуживания этих поездов, – подчеркнул Дмитрий Пегов.

Также представители ОАО «РЖД» рассказали, как будет выглядеть Пермь-2. На месте старого вокзала планируются создать новый многофункциональный центр, который объединит все виды общественного и железнодорожного транспорта. Кроме того, в планах построить новый терминал.

Новый транспортный узел позволит удовлетворить потребности населения и повысить качество обслуживания пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU