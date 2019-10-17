В Прикамье 17 и 18 октября ожидается снегопад

СЕГОДНЯ 06:59 2019-10-17T07:18:33+03:00

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Вот и зима пришла! Синоптики прогнозируют в Пермском крае снег и образование снежного покрова. Инженер ГИС-центра при ПГНИУ Андрей Шихов сообщает, что первые осадки возможны уже вечером в четверг, 17 октября. Вечером температура может опуститься до 0 градусов.

Больше всего снега выпадет в Кудымкаре, Чусовом и Добрянке. В Перми возможно 5 мм осадков и образование временного снежного покрова.

Утром 18 октября потеплеет до +1..+2 градусов. Днем в пятницу осадки продолжатся в виде дождя по крайним южным районам, на остальной территории они прекратятся, температура воздуха ожидается от -1 по востоку края до +4 по югу, в Перми до +2 градусов.

Вс уббьоту, 19 октября, на востоке Пермского края температура понизится до -7…-9 градусов, по северу до -4…-6, по югу будет около 0 градусов. В Перми минимальная температура ожидается -3…-4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU