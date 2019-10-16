В Прикамье осудили мошенника, который сообщал жертвам о выигрыше дорогого смартфона

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-16T16:57:12+03:00

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Подобным образом житель Пермского района за 5 месяцев «заработал» больше 120 тысяч рублей, пока его не «вычислили».

Следователям удалось доказать, что с декабря прошлого года по апрель текущего он обманул как минимум 9 доверчивых граждан.

- Он представлялся сотрудником известной крупной российской телекоммуникационной компании, - сообщили в краевой прокуратуре. – Звонил по номерам этого оператора, которые разыскивал в соцсетях, и сообщал о том, что счастливец выиграл дорогостоящий мобильный телефон. Уверял, что выигрыш можно получить и деньгами. После чего обманным путем получал доступ к личному кабинету абонентского номера потерпевшего и похищал принадлежащие деньги с привязанных банковских карт. Ему удалось похитить у 9 граждан более 120 тыс. рублей. Суд Пермского района приговорил мошенника к 4 годам лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU