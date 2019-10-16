2019-10-16T16:21:13+03:00
Общество

В Пермском университете построят 25-метровый бассейн за 173 миллиона

Для его строительства уже выбрали подрядчика
Андрей МАТЛИН
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В Перми появится студенческий бассейн.В Перми появится студенческий бассейн.
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В Перми подвели итоги конкурса по выбору подрядной организации для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на территории пермского классического университета.

Начальную цену на возведение двухэтажного строения десятиметровой высоты на улице Профессора Дедюкина, 19 определили в 182 миллиона рублей. Победитель конкурса, ООО «ИнжиТэк», предложило простроить его за 173 миллиона – на 6 миллионов дешевле, чем второй претендент ООО «Специализированное монтажное управление № 61». Третьего участника аукциона, ООО «Ягуар», сняли с дистанции как не имеющего опыта подобных работ.

Здание бассейна будет состоять из двух частей – одноэтажной и двухэтажной. В одном из корпусов разместится ванна бассейна габаритами 25 на 16 метров. В другом на первом этаже будут располагаться вестибюль с просторным холлом, раздевалки с душевыми, на втором – тренерские комнаты и помещения для персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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