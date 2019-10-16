2019-10-16T15:21:09+03:00
Общество

Альфа-банк начнет распознавать клиентов на входе в отделение

Этот формат банк планирует внедрить в течение 3-5 лет
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--Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Альфа-банк начнет распознавать клиентов прямо на входе в отделение. В течение 3-4 лет банк планирует внедрить такой формат во все свои отделения.

- Сейчас в банке ведется работа над прототипом отделения будущего — phygital-офиса. Это будет совершенно новый кейс для отечественного рынка. Например, когда клиент заходит в офис банка, система при помощи ряда технологий (геопозиционирования смартфона и лицевой биометрии) сразу узнает, кто именно пришел и за какой услугой, - говорит главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский.

Эта информация сразу автоматически отобразится на планшете или в компьютере сотрудника. А работник банка, в свою очередь, увидит профиль клиента и сможет предложить ему подходящие услуги. Клиенты также не будут предъявлять документы - подтверждать операции можно будет при помощи биометрии

О будущем формате банковских отделений председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме «Финополис» поспорил с Олегом Тиньковым, который 13 лет назад основал первый в России банк, работающий без отделений.

-Человеческая природа не меняется, и людям наряду с компьютером и телефоном нужно живое общение, — считает Авен. Он отметил, что у Тинькофф Банка уже больше сотрудников, чем у «Альфы», который работает с отделениями (25 тыс. против 23 тыс.).

Тиньков же пообещал сокращать «некрасивую цифру» при помощи искусственного интеллекта: «Мы сказали, что отделений быть не должно, 13 лет назад. Мы считаем, что эта модель правильна, это модель будущего.

- Банкам нужно объединять онлайн и офлайн: сейчас 75% клиентов Альфа-банка регулярно используют цифровые каналы, однако в обозримом будущем они не будут пользоваться исключительно онлайн-сервисами, так как доверяют людям больше, чем роботам, - считает Владимир Верхошинский.

- В ближайшее время все больше операций будут осуществляться через цифровые каналы, а сети отделений банков будут оптимизироваться, однако останутся операции, которые требуют физического взаимодействия, - говорит руководитель группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Елена Устюгова. - Из-за этого phygital может стать «новым стандартом.

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