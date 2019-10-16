2019-10-16T13:58:22+03:00
Общество

В Перми пройдет первый краевой конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов

Победителям подарят ценные призы
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--Фото: Василий Вахрин
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26 и 27 октября в Перми на стадионе «Юность» (улица Революции, 27) пройдет первый краевой конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов города и края «Пермь рулит!»

Мероприятие приурочено ко Дню автомобилиста и впервые пройдет так масштабно. Побороться за звание лучшего водителя Пермского края придется в ходе трех этапов соревнования. Первый отборочный тур пройдет внутри автотранспортных предприятий. Судейская бригада из числа сотрудников должна будет выбрать лучшего водителя, кондуктора и автослесаря, которые отправятся в Пермь представлять свою команду.

26 октября в 12:00 на стадионе «Юность» стартует второй отборочный этап соревнований. Несколько десятков лучших представителей перевозчиков продемонстрируют свои навыки и умения в различных дисциплинах: знание правил дорожного движения, скоростное маневрирование, замена колеса и многое другое. На парковке перед стадионом будут представлены современные модели автобусов от производителей из разных регионов страны и зарубежья. По итогу соревновательного дня 6 команд выйдут в суперфинал и продолжат борьбу за главный денежный приз.

Самым зрелищным станет третий этап конкурса - 27 октября. Мероприятия начнутся в 13:00. На территории стадиона пройдут выставки автотюнинга и новых автобусов, будут организованы интерактивные площадки для зрителей. Силачи Перми устроят показательные выступления и эстафету по перетягиванию автобусов. Центральным событием дня станет финальное соревнование команд-участниц. Завершится праздник поздравлением победителей и вручением ценных призов.

Первый краевой конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов проходит при поддержке правительства Пермского края, министерства транспорта Пермского края, администрации Перми и Ассоциации перевозчиков Пермского края. Подробная информация размещена на официальном сайте конкурса, а также в ближайшее время появится в социальных сетях.

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