2019-10-16T13:46:56+03:00
Спорт

Горнолыжный курорт в Прикамье вошел в топ-10 лучших в России

За «Такман» в Чусовом проголосовало 5% опрошенных
Лилия Абибулаева
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Фото: группа во Вконтакте "ТАКМАН горнолыжный курорт"Фото: группа во Вконтакте "ТАКМАН горнолыжный курорт"
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Туристическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг лучших горнолыжных курортов страны. Любимый жителями Прикамья «Такман» в Чусовом вошел в десятку лучших.

Согласно статистике в России на сноуборде катаются более 3 миллионов человек. Лучшими признаны «Роза Хутор» и «Красная Поляна» (бывший «Горки Город») в Сочи, «Абзаково» в Башкирии, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, «Архыз» и «Домбай» в Карачаево-Черкесии, «Сорочаны» в Подмосковье, «Такман» в Чусовом Пермского края, «БигВуд» в Мурманской области, «Гора Белая» в Свердловской области, «Завьялиха» в Челябинской области, «Игора» в Ленинградской области и «Свияжские холмы» в Татарстане.

Так, за сочинский «Роза Хутор» отдали свои голоса 25% человек, за «Красную Поляну» – 15%, за «Абзаково» – 13%, за Белокуриху и Шерегеш – по 7%, за курорты «Архыз», «Домбай», «Сорочаны» и «Такман» – по 5%, за «БигВуд», «Гору Белую», «Завьялиху», «Игору» и «Свияжские холмы» – по 2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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