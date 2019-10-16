17 октября в Перми пройдет лекция «Профилактика рака молочной железы»

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-16T11:29:32+03:00

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17 октября в 12.00 в Перми пройдет лекция на тему «Профилактика рака молочной железы» и мастер-класс по самообследованию. Спикером выступит Елена Силина, заведующая женской консультацией при ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника Перми».

- После мероприятия все желающие смогут пройти маммографию и получить консультацию маммолога, - добавили организаторы.

Лекция пройдет на площадке Центра медицинской профилактики Пермского края по адрусу улица Пушкина, 85.