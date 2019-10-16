«Никакого шоколада!». Екатерина Шпица рассказала о хитростях мастеров дубляжа

СЕГОДНЯ 10:52 2019-10-16T10:52:46+03:00

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Екатерина Шпица - не только популярная актриса театра и кино, но и активный пользователь социальных сетей. На нее подписаны почти 700 тысяч человек. Со своими поклонниками актриса делится фотографиями с отпуска с сыном, рассказывает о волнительных моментах жизни, показывает потрясающие наряды с красных дорожек, а иногда рассказывает о хитростях киноиндутрии.

katerinashpitsa Екатерина Шпица рассказала о хитростях мастеров дубляжат повышенного слюноотделения начинается цоканье и щёлканье:) Но и на обычной съёмке пончик я точу в конце смены :)

В одном из последних постов Катерина поведала поклонникам о том, как нужно питаться перед озвучиванием фильмов. Так, на дубляж нужно приходить обязательно сытым, но запрещено есть шоколад и, вообще, сладкое. Из-за сахара повышается слюноотделение и появляется цоканье и щелканье. Кроме того, шоколад и орехи сильно плияют на свзки. Эти правила актриса строго соблюдает, а во время обычных съемок позволяет себе перекусить чем-нибудь вкусненькими.

ИСТОЧНИК KP.RU