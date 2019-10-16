2019-10-16T10:07:11+03:00
Дом. Семья

"Она умирает от одиночества". После смерти хозяйки старенькую 16-летнюю кошку сдали в приют

Пермские волонтеры срочно ищут ей новый дом
Елена КОНОВА
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У Коти очень красивые глаза. Фото из группы приюта "Матроскин"У Коти очень красивые глаза. Фото из группы приюта "Матроскин"
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Кошке по имени Котя 16 лет. После смерти хозяйки ее сдали в приют. Котя очень любила свою хозяйку, и оказаться в приюте, где еще 50 кошек, для нее настоящий шок. Она даже раньше никогда не видела других животных. Котя отказывается от еды и почти не спит.

- Она просто умирает от одиночества, - говорят волонтеры пермского приюта "Матроскин". - Котя перестала надеяться и верить, что кому-то нужна. Неужели ее жизнь закончится вот так? Наша мечта - поскорее забрать ее из неуютной клеточки приюта, найти для нее то, чего она действительно заслуживает - любящую семью, которая отнесется к ней с уважением и любовью. Больше Коте ничего и не нужно.

Волонтеры понимают, что шанс найти новых хозяев для кошки, которой 16 лет, очень мал. Но они просят обратить на Котю внимание - она очень ласковая, добрая и спокойная. Кошечка без проблем ходит в лоток, кушает сухой корм. Если вы можете подарить Коте дом, звоните волонтеру Владе по телефону + 7 (902) 805 27 21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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