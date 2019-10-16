Из Перми открыли второй рейс в Дубай

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-16T09:55:52+03:00

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Летать в жаркие Арабские Эмираты из Перми с конца октября можно будет чаще. В расписании аэропорта Большое Савино появился второй рейс в Дубай. Издание «Коммерсантъ - Прикамье» сообщает, что его планирует осуществлять компания Coral — Royal Flight.

Первый рейс назначен на 27 октября. Однако количество вылетов месяц будет меняться. Так, в ноябре планируется совершить четыре полета, в декабре будет один рейс, а в январе и феврале - два, а в марте снова 4.

Также на рейст «Пермь-Дубай» завилась авиакомпания Azur Air. В планы компании входило осуществлять один вылет в неделю.

Кроме того, с 31 октября из Перми можно прямым рейсом улететь в Китай. Жители Перми и края смогут без пересадок летать в китайские Санью и Хайкоу.

ИСТОЧНИК KP.RU