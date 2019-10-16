В пермском садике родителей заставляли закупать туалетную бумагу и ковры

СЕГОДНЯ 09:49 2019-10-16T09:49:50+03:00

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К Светлане Денисовой, уполномоченному по правам несовершеннолетних в Пермском крае, обратились родители, чьи дети посещают детский сад №358. Родители обращались в прокуратуру, но изменений не последовало.

Пермяки жаловались, что администрация садика требовала у родителей деньги на новые ковры, туалетную бумагу и игрушки. Также в детском саду игнорировали сломанный забор и нарушали нормы детского питания.

Омбудсмен обратилась в департамент образования администрации Перми, а также в прокуратуру Орджоникидзевского района.

В ведомстве сообщили, что директору поручено устранить нарушения, отремонтировать забор и кронировать деревья.

- Выявлены нарушения требования СанПин в организации питания, пожарной и антитеррористической безопасности. Руководитель детского сада привлечен к дисциплинарной ответственности. Прокуратура вынесла постановление об устранении выявленных нарушений, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU