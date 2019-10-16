2019-10-16T09:33:13+03:00
Общество

Глава Перми попал в топ самых упоминаемых в СМИ первых лиц городов ПФО

Он оказался на третьей строчке рейтинга
Елена КОНОВА
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--Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов ПФО за сентябрь этого года. На первой строчке рейтинга оказался глава Нижнего Новогорода Владимир Панов, на второй - глава Саратова Михаил Исаев. А на третьей строчке рейтинга - глава Перми Дмитрий Самойлов.

В комментариях к рейтингу сказано, что поводов, по которым Дмитрия Самойлова цитировали СМИ, было несколько. Например, он вручал генеральному директору "Лукойл-Пермь" Олегу Третьякову награду "За заслуги перед городом Пермь", а также комментировал в своем Instagram ситуацию с проблемами, которые вызвали ремонтные работы на улице Героев Хасана. А еще несколько недель назад Дмитрий Самойлов провел первый прямой эфир в Instagram.

Добавим, что на 10 строчке в рейтинге оказался председатель городской Думы Юрий Уткин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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