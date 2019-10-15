2019-10-15T17:32:29+03:00
Происшествия

Жителя Перми осудили за обман в соцсети

Мужчина взял деньги за услугу, которую не выполнил
Екатерина ГАСПЕР
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Злоумышленника привлекли к ответственности.Злоумышленника привлекли к ответственности.Фото: Василий Вахрин
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В апреле этого года 32-летний житель Орджоникидзевского района Перми разместил в социальной сети объявление с предложением своей услуги по ремонту гаражей. У него появился заказчик, у которого мужчина попросил перевести ему часть оплаты – более 13 тысяч рублей. К работам он обещал приступить сразу после того, как придет аванс.

Однако, как позже оказалось, злоумышленник приступать к выполнению услуги даже не собирался. Полученные от заказчика деньги он присвоил себе и впоследствии потратил на свои нужды.

Как сообщает прокуратура Пермского края, дело рассмотрели в суде. Мировой судья судебного участка № 1 Орджоникидзевского судебного района вынес обманщику приговор по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием».

Мужчину признали виновным и приговорили к обязательным работам в размере 120 часов, а также взыскали сумму причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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