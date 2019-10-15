2019-10-15T15:48:52+03:00
Общество

В Прикамье после секса влюбленной пары в центре города возбуждено административное дело

Личности нарушителей еще устанавливают
Алиса СОКОЛОВА
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Фото из группы ЧП БерезникиФото из группы ЧП Березники
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Полицейские возбудили административное дело после того, как в центре Березников влюбленная пара занялась сексом.

В августе в соцсетях появилась фотография, где видно, что прямо в центре города днем парочка занимается сексом. Их не смутило, что совсем недалеко стоят прохожие и видят все это. Судя по снимку, среди прохожих были и подростки, которые катались на велосипедах буквально в десяти метров от парочки.

В комментариях влюбленных жителей Березников осудили, сказав, что заниматься сексом нужно дома.

- А потом удивляемся, почему дети какие-то не такие вырастают, сами-то какой пример подаем! - возмущались местные жители.

Тем временем, полиция устанавливает личности правонарушителей.

- Возбуждено административное дело по статье "мелкое хулиганство", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Парочке грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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