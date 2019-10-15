2019-10-15T14:36:15+03:00
Общество

В Перми участились случаи мошенничества со счетчиками на воду

Злоумышленники представляются сотрудниками «НОВОГОРа»
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Мошенники снова начали атаковать жителей Перми. Неизвестные звонят жителям многоквартирных домов и представляются сотрудниками компании «НОВОГОР-Прикамье».

Злоумышленники настойчиво предлагают срочно проверить или установить новый счетчик на воду. При этом требуют невероятные цены - несколько тысяч рублей. Обычный счетчик стоит в районе 500-600 рублей, но жители, в основном пенсионеры, понимают, что их обманули слишком поздно, когда мошенники уже покинули квартиру, сверкая пятками.

В компании «НОВОГОР-Прикамье» предупреждают, что всегда информируют о замене приборов учета заранее, через объявление на подъезде. В компании советуют пермякам не торопиться и сначала позвонить «НОВОГОР».

Также в «НОВОГОРе» отмечают, что приборы учета необходимо менять только спустя 5-7 лет после установки. Как правило, срок службы у счетчика горячей воды – четыре-шесть лет, счетчика холодной воды – пять-шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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