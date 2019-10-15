Минздрав рассказал о состоянии детей, сбитых на улице Мира в Перми

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-15T11:12:30+03:00

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В минздраве нам рассказали, как себя чувствуют дети, пострадавшие при аварии на улице Мира в понедельник, 14 октября.

- Трое детей остаются в больнице, их обследуют, состояние регулярно мониторят, врачи оценивают его как удовлетворительное, - сообщили в ведомстве. - Угрозы жизни и здоровью нет.

Напомним, вечером, когда второклассники пермской школы № 115 возвращались после уроков домой, на перекрестке улиц Мира и Братьев Игнатовых на них налетела черная «Мазда-6». Водитель заканчивал поворот и его машина врезалась в группу школьников.

Как оказалось, получили травмы пятеро детей. Врачи «скорой» на месте осмотрели пострадавших. Двое ребятишек – 8-летние мальчик и девочка – отделались ушибами. Они позвонили своим родителям, и те забрали их по домам, отказавшись от госпитализации. Еще двух мальчиков и девочку на машине «скорой» увезли в краевую детскую больницу.

Сейчас обстоятельства наезда проверяют сотрудники ГИБДД.

- ‌Водитель при выезде на перекресток на разрешающий сигнал не успел завершить маневр и допустил наезд на детей, - сообщили в госавтоинспекции. - По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU