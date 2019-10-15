Председатель совета директоров Альфа-банка: Понятие "место работы" исчезнет

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-15T15:07:37+03:00

В будущем перед руководителями встанет вопрос - как встроить людей, стремящихся к свободе, в единую командную работу

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Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил на форму в Сочи, что понятие "место работы" в будущем будет исчезать.

«Я, например, думаю, что, действительно, слово "место работы" будет исчезать как место, будут распределенные команды, работающие в разных городах, работающие дома все больше и больше, и вообще откуда угодно можно будет работать», - заявил Петр Авен.

Он считает, что фундаментальное отличие нового поколения заключается в том, что сейчас люди могут выбирать - например, работодателя, место работы и условия. Петр Авен отметил, что в будущем перед руководителями встанет вопрос - как встроить людей, стремящихся к свободе, в единую командную работу и жестко централизованную организацию. Ведь только она может добавиться больших задач.

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Напомним, что ранее Дмитрий Медведев в эфире на телеканале "Россия-24" заявил, что трудовые отношения в России выстроены по законодательству, созданному в 1990-е годы. По словам премьер-министра, оно не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений. Ведь одна из важных задач - это возможность регулировать различные трудовые отношения с учетом современного развития экономики.