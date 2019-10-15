Страницы истории. Ботанический сад Генкелю помогали строить монахини

СЕГОДНЯ 10:08 2019-10-15T10:08:04+03:00

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- Наше сотрудничество с представителями Русской Православной Церкви продолжается с давних пор, и авторы этого замечательного труда наиболее полно, грамотно и обстоятельно описали этот неоспоримый факт, - отметил во время презентации книги «Сто лет под покровом Пресвятой Богородицы» президент Пермского государственного национального исследовательского университета Владимир Маланин.

14 октября в зале заседания Ученого совета, где проходила презентация, не было свободных мест. Удивительные факты давней взаимопомощи профессорско-преподавательского состава университета и пермской епархии были рассмотрены авторами монографии в призме истории.

Доктор исторических наук, доктор церковной истории Протоиерей Алексей Марченко уже много лет занимается изучением истории нашего города и края. И книга «Сто лет под покровом Пресвятой Богородицы», написанная им в сотрудничестве с известным историком Дмитрием Софьиным, стала настоящим подарком для всех любителей истории. Авторы провели почти детективное «расследование», благодаря которому им удалось познакомить читателя с неизвестными ранее аспектами общедоступных исторических данных.

- У нашего университета очень богатая история, которая не всегда была светлой и легкой, но всегда, в любое время, деятельным помощником и другом университета выступала Пермская епархия, - отметил в своем слове отец Алексей.

Первые преподаватели университета, из-за нехватки квартир, обрели кров, с благословения игуменьи Руфины, в одном из корпусов Успенского женского монастыря. Дети священников и церковных старост составляли большую часть учащихся новообразованного учебного заведения.

Знакомясь с монографией «Сто лет под покровом Пресвятой Богородицы», отчетливо понимаешь, что Церковь не просто не стояла в стороне, а на протяжении многих десятилетий всесторонне помогала расцвету образованности на нашей земле. Профессорско-преподавательская корпорация университета высоко ценила сложившиеся отношения с представителями Пермской епархии, и, отвечая добром за добро, в годы гонений на церковь приютила у себя в стенах университета многих церковнослужителей, представителей духовенства и мирян.

На местах лаборантов, бухгалтеров и помощников преподавателей трудились некоторые монахини закрытого и разрушенного в годы лихолетья Успенского монастыря, а некоторые из них помогали профессору А.Г. Генкелю создавать Ботанический сад университета.

ИСТОЧНИК KP.RU