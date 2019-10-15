Сто самых талантливых школьников Перми получили премию главы города «Золотой резерв»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-15T09:46:38+03:00

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Торжественное вручение премии главы Перми Дмитрия Самойлова «Золотой резерв» состоялось в Органном зале. Награждение пермских ребят, занимающих лидирующие позиции в городском рейтинге электронного портфолио, становится ежегодной традицией.

Проект «Золотой резерв» реализуется в Перми с 2017 года. Первая сотня талантливых школьников премию главы города Дмитрия Самойлова в размере 25 тысяч рублей получила в прошлом году.

- И дело здесь не только в материальном поощрении, - написал в своем Instagram Дмитрий Самойлов. - «Золотой резерв» дает возможность определиться с будущей работой – именно в ранней профориентации заключается его основная идея. Благодаря проекту успехи и способности школьников становятся заметны работодателям. Они уже со «школьной скамьи» начинают готовить для себя перспективные кадры, выстраивают серьезные деловые отношения «в-долгую». В результате, формируется связь «школа-вуз-предприятие», давая выпускникам шанс спокойно получить высшее образование и заниматься любимым делом в серьезной компании.

Вручение премии призвано стимулировать интеллектуальную, творческую и социальную активность детей, а также оказать материальную поддержку одаренным школьникам, создать условия для осознанного выбора профессиональной траектории и дальнейшей реализации своего потенциала в родном городе.

Участниками церемонии стали ученики с родителями, директора школ, чьи учащиеся вошли в список получателей награды, представители социальных партнеров проекта, депутаты Пермской городской Думы.

В этом году премию вновь получили сто учеников 8-11 классов из 40 учебных заведений города. Все эти ребята добились серьезных успехов – стали лауреатам и призерам российских, региональных и муниципальных конкурсов, смотров, выставок, олимпиад, конференций, проявили себя в общественной работе, показали высокие результаты учебного труда и отразили результаты своих достижений и информацию о профессиональных предпочтениях в электронном портфолио школьника. По итогам года они заняли лидирующие позиции в общегородском рейтинге электронного портфолио школьников по пяти номинациям.

В номинации «Интеллект» премию получили 40 ребят, по 15 учеников – в номинациях «Художественное творчество», «Техническое творчество», «Спорт», «Социальная деятельность». 19 получателей премии – выпускники этого года, часть из которых стали студентами ведущих высших учебных заведений Москвы и Казани.

- У нас складывается хорошая традиция, у которой, я уверен, блестящее будущее. Мы стараемся создать такие условия, чтобы вы как можно быстрее поняли, чего хотите от жизни, какую профессию хотите выбрать. Проект «Золотой резерв» является одной из самых современных частей нашего пермского образования. Участников проекта десятки тысяч, а лучшие сегодня в этом зале. Я хочу поблагодарить вас за успехи, ваших родителей, педагогические коллективы. С 2017 года подписано 242 соглашения, с фондом сотрудничают более 60 социальных партнеров, - отметил Дмитрий Самойлов.

В рамках церемонии ребята получили диплом и нагрудный знак с символикой проекта «Золотой резерв».

Так, ученица лицея №10 Дарья Деденко дважды стала лауреатом премии. В прошлом году в номинации «Интеллект», в этом – «Социальная деятельность».

- Попробовать достичь такого же высокого результата, но уже в другой номинации – эта идея стала настоящим вызовом для меня. Моя история добровольчества началась с того, что мне удалось поработать волонтёром в центре добровольчества во всероссийском детском центре «Смена» города Анапа на фестивале для глухонемых детей. До этого момента у меня никогда не было возможности увидеть детей, которых природа не наградила отменным здоровьем. Я только чуть-чуть прикоснулась к их ощущению жизни и уже поняла, насколько это непросто. Теперь я волонтёр навсегда, я научилась уважать чувства других людей, самостоятельно находить выход из сложных ситуаций и общаться в незнакомом мне кругу людей – это бесценный жизненный опыт, - рассказала о себе Дарья.

Премию главы также получил Данил Кабанов, учащийся школы «Дуплекс». В прошлом учебном году он привез серебряную медаль со всемирной выставки юных изобретателей, проходившей в Индонезии. Там пермский школьник представил радиационно-разведывательный беспилотный летательный аппарат. По словам Данила, аппарат построен вокруг трех центральных идей: полная автономность выполнения задачи по облёту зараженной зоны и измерению радиационного фона в зараженных зонах, потенциально опасных для людей; достоверность измерения радиационного фона в зараженных зонах; обеспечение безопасности операторов, производящих радиационную разведку вручную. Данил занимается в центре молодежного инновационного творчества «Фотоника». Ранее Данил участвовал в региональном этапе всероссийской робототехнической олимпиады, молодежном робототехническом фестивале «Робофест Урал», а прошлой весной одержал победу в городском чемпионате Голберга «IMOZG».