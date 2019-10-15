Стали известны подробности ЧП с ретропаровозом в Перми

СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-15T08:02:19+03:00

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В воскресенье, 13 октября, на вокзале Пермь-2 с рельс сошел ретропоезд. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что ЧП произошло после плановой промывки котла паровоза.

Известно, что рабочие готовили поезд к использованию. Котел паровоза промыли и начали растопку. При этом, сообщается, что поезд стоял на верном пути. Но внезапно начал движение и съехал с рельс.

Предварительной причиной ЧП стало то, что регулятор подачи пара в паровые машины после промывки котла не был перекрыт.

В ЧП никто не пострадал. Задержанных поездов нет.

Ретропоезд - одна из достопримечательностей Перми.С марта 2019 года на таком паровозике можно отправиться в небольшое путешествие - обзорную экскурсию. Маршрут ретропоезда от Перми -2 до станции «Левшино». Во время экскурсии пермякам и гостям города рассказывают о знаковых моментах в истории города, о происхождении названия, о пермском купечестве и адмирале Колчаке, о старой Мотовилихе и о заводе, с которого начался наш город.

ИСТОЧНИК KP.RU